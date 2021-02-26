Состоялся анонс PS5-версии Final Fantasy VII Remake

Во время State of Play компания Sony анонсировала выход Final Fantasy VII Remake на PlayStation 5, который будет выпущен под названием Final Fantasy VII Remake Intergrade. Помимо визуальных улучшений, игра включит в себя новый эпизод, позволяющий играть за Юффи, а также представляющий нового героя по имени Сонон.

Релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade на PS5 состоится 10 июня 2021 года. Обладатели игры на PS4 смогут бесплатно обновиться до PS5-версии, однако за дополнительную главу с Юффи придется доплачивать.