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Состоялся анонс PS5-версии Final Fantasy VII Remake

Опубликовано: 57 мин. назад
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Во время State of Play компания Sony анонсировала выход Final Fantasy VII Remake на PlayStation 5, который будет выпущен под названием Final Fantasy VII Remake Intergrade. Помимо визуальных улучшений, игра включит в себя новый эпизод, позволяющий играть за Юффи, а также представляющий нового героя по имени Сонон.

Релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade на PS5 состоится 10 июня 2021 года. Обладатели игры на PS4 смогут бесплатно обновиться до PS5-версии, однако за дополнительную главу с Юффи придется доплачивать.

PS5 Announcement Trailer
PS5 Features Video
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