Третий трейлер геймплея Deathloop

Компания Bethesda поделилась с игровым сообществом новым трейлером Deathloop, выполненным в стиле шпионских фильмов про Джеймса Бонда. Видео подчеркивает главную особенность проекта – дежа вю, которое будет не просто временным чувством, но чем-то вполне реальным и постоянным для героя игры. Оказавшись во временной петле, Кольт пытается применить полученные в прошлой итерации знания для достижения своей цели.

Напомним, что релиз Deathloop запланирован на 21 мая 2021 года. Поиграть можно будет на ПК и консоли PlayStation 5.