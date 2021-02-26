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Третий трейлер геймплея Deathloop

Опубликовано: 25 мин. назад
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Компания Bethesda поделилась с игровым сообществом новым трейлером Deathloop, выполненным в стиле шпионских фильмов про Джеймса Бонда. Видео подчеркивает главную особенность проекта – дежа вю, которое будет не просто временным чувством, но чем-то вполне реальным и постоянным для героя игры. Оказавшись во временной петле, Кольт пытается применить полученные в прошлой итерации знания для достижения своей цели.

Напомним, что релиз Deathloop запланирован на 21 мая 2021 года. Поиграть можно будет на ПК и консоли PlayStation 5.

Official Gameplay Trailer 3: Déjà Vu
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