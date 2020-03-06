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Amnesia возвращается

Опубликовано: 8 час. 17 мин. назад
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Помните серию ужастиков Amnesia? Она возвращается! Компания Frictional Games анонсировала новую часть под названием Amnesia: Rebirth. Игроков ждет новый протагонист, новый сеттинг и история. Разработчики обещают мучительное путешествие сквозь опустошение и отчаяние, предлагающее исследовать пределы человеческой устойчивости.

Вы выступите в роли Таси Трианон, проснувшейся в пустыне Алжира. Где вы были до этого, чем занимались и где остальные люди? Отправляйтесь в путешествие с целью собрать фрагменты своего разрушенного прошлого. Это единственный шанс пережить безжалостный ужас, который грозит поглотить вас.

Amnesia: Rebirth выпустят на ПК и PS4 осенью 2020 года.

Announcement Trailer
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Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)7 час. 55 мин. назад
Наконец-то что-то достойное выйдет в данном жанре, я прям безумно рад. Были конечно неплохие хорроры в виде Laers Of Fear, но это больше было визуальным приключением чем полноценным хоррором. А тут новая игра от мастеров жанра, всеми руками за!
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