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roma911 Опубликовал roma911 0
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Aliens Fireteam Elite получит крупное DLC

Опубликовано: 55 мин. назад
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В рамках IGN Expo 2022 был представлен трейлер нового обновления для Aliens Fireteam Elite, получившего подзаголовок «Pathogen». Оно добавит в игру новые миссии, оружие, снаряжение и карты. Разработчики обещают отправить игроков в самое опасное задание, которое когда-либо у них было. Релиз DLC состоится 30 августа.

В Aliens Fireteam Elite игроки собираются в группу из трех человек, перед которой стоит задача выжить и выполнить свою миссию. Помешать им в этом может одра ксеноморфов. Сразитесь с ними, чтобы усилить персонажа и сдержать натиск врага.

Pathogen - Official World Premiere Trailer
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