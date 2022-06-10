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Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria

Опубликовано: 1 час. 18 мин. назад, Nickless
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В линейке игр по «Властелину колец» появится новый «выживач» - в рамках презентации Epic Games Store была анонсирована игра The Lord of the Rings: Return to Moria.

Авторы из Free Range Games описали «Возвращение в Морию» как единственную игру с элементами выживания и ремесленничества в Четвертой эпохе Средиземья. Под руководством игрока окажется отряд гномов, которые по приказу лорда Гимли отправятся в процедурно-генерируемые рудники Мории. Гномы будут добывать горные руды, чтобы ковать снаряжение и изготавливать ресурсы, однако любой лишний шум грозит дремлющими угрозами.

The Lord of the Rings: Return to Moria будет доступна на ПК в 2023 году.

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