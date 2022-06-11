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roma911 Опубликовал roma911 0
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Alaloth: Champions of the Four Kingdoms скоро выйдет в PC

Опубликовано: 5 час. 16 мин. назад
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Студия Gamera Interactive решила порадовать поклонников и опубликовала новый геймплейный трейлер Alaloth: Champions of The Four Kingdoms. В ролике она также раскрыла дату выхода игры в Steam, правда, пока в раннем доступе – 30 июня.

Авторы надеются, что проект пробудет в нем не больше года, после чего состоится полноценный релиз.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms – это изометрическая RPG, которая обещает подарить игрокам боевой опыт соулс-лайк игр. Ее представили публике еще в 2019 году, но с тех пор проект несколько раз переносился и вполне возможно, что уже совсем скоро состоится окончательный его релиз.

Что примечательно, в разработке участвует геймдизайнер и сценарист Крис Авалон. Он приложил руку к Fallout 2, Star Wars: KOTOR, Planescape: Torment и многим другим легендарным играм.

Gameplay Trailer - Official Trailer | Summer of Gaming 2022
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