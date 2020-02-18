Age of Wonders: Planetfall получила обновление Tyrannosaurus

Компания Paradox Interactive и студия Triumph выпустили сегодня новое обновление Tyrannosaurus для стратегии Age of Wonders: Planetfall. Оно распространяется бесплатно и доступно на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Апдейт Tyrannosaurus точно нельзя назвать маленьким. Он добавил в Age of Wonders: Planetfall более гибкие уровни сложности, новые исследовательские места, а также давно ожидаемую геймерами функцию «Без колонизации», что отключает возможность колонизировать новые территории.

Среди других особенностей новинки стоит выделить дополнительные игровые режимы, улучшение туториала, улучшение баланса битв, экономики и специальных операций. Вдобавок девелоперы немного исправили интерфейс, заставили ИИ «поумнеть», ввели опцию сдачи для врагов и т.д., и т.п.