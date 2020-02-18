Pumpkin Jack – новый платформер в стиле MediEvil

Компания Headup Games и независимый девелопер Nicolas Meyssonnier разрабатывают сейчас новый трехмерный платформер под названием Pumpkin Jack, который по замыслу должен стать современной реинкарнацией классических проектов вроде MediEvil и Jak & Daxter. Релиз новинки состоится где-то в четвертом квартале 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В Pumpkin Jack вы будете играть за Джека-Фонарщика – коварного негодяя, который стоит на службе у самого Дьявола. Вам предстоит сломить сопротивление Королевства Скуки, одолеть могущественного мага и добиться наступления Вечной Ночи.

Pumpkin Jack предложит привычный для платформеров геймплей. В игре придется много прыгать, решать головоломки и участвовать в сражениях, используя различные комбинации и даже отсоединяя голову от тела. Демоверсия игры уже доступна в Steam.