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Mypulse Опубликовал Mypulse 1

Pumpkin Jack – новый платформер в стиле MediEvil

Опубликовано: вчера, 16:43:23, Mypulse
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Компания Headup Games и независимый девелопер Nicolas Meyssonnier разрабатывают сейчас новый трехмерный платформер под названием Pumpkin Jack, который по замыслу должен стать современной реинкарнацией классических проектов вроде MediEvil и Jak & Daxter. Релиз новинки состоится где-то в четвертом квартале 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В Pumpkin Jack вы будете играть за Джека-Фонарщика – коварного негодяя, который стоит на службе у самого Дьявола. Вам предстоит сломить сопротивление Королевства Скуки, одолеть могущественного мага и добиться наступления Вечной Ночи.

Pumpkin Jack предложит привычный для платформеров геймплей. В игре придется много прыгать, решать головоломки и участвовать в сражениях, используя различные комбинации и даже отсоединяя голову от тела. Демоверсия игры уже доступна в Steam.

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Игровой гуру
Stonecrush (уровень 15)3 час. 57 мин. назад
реально на Мэдивил похоже ,но только в Мэдивиле мы играли не за злодея
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