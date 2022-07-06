8 разных голосов Босса в новом трейлере Saints Row

Уже в следующем месяце состоится релиз перезапуска Saints Row от студии Volition Inc., который подарит игрокам огромные возможности в кастомизации главного героя, Босса. И вчера в официальном твиттере игры разработчики выпустили новый трейлер, раскрывающий новые возможности настройки персонажа. На этот раз публике предлагают познакомиться с восьмью разными голосами озвучки, которые можно будет выбрать для Босса.

Четыре из них имеют более мужской тон, остальные – женский. Также в ролике слышны и разные акценты, например, игроки смогут выбрать британский женский голос и западный мужской. Каждый из них был записан разными актерами, что позволило создать совершенно непохожую друг на друга озвучку.

Особое внимание авторы трейлера уделили актеру Энтони Дель Рио, чей голос можно услышать в Metal Gear Solid V, Injustice и Kid Icarus: Uprising.

Saints Row выйдет 23 августа для всех основных платформ: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра является перезапуском всей серии, в которой игроки возьмут под управление Босса – будущего главаря «Святых», которому предстоит привести свою группировку на вершину власти в городе Санто-Илесо.