Сценаристка Deus Ex и «Стражей Галактики» будет работать для новой Mass Effect

Мэри Демарль, работавшая над сценарием серии Deus Ex и Marvel's Guardians of the Galaxy, присоединилась к BioWare и займется сюжетом новой части Mass Effect. Об этом сообщил ведущий разработчик проекта Майкл Гэмбл.

«Очень рад вам сообщить, что Мэри Демарль присоединится к команде Mass Effect в качестве старшего нарративного директора. Вы могли видеть ее работы в «Стражах Галактики» и Deus Ex (и это лишь некоторые из них!). Она потрясающая», - написал Гэмбл в своем твиттере.

Помимо вышеназванных проектов, в портфолио Демарль также фигурируют такие игры, как Myst III: Exile, Myst IV: Revelation и Homeworld 2.

BioWare анонсировала новую часть Mass Effect в 2020 году, но только в апреле 2022-го студия сообщила, что игра перешла в стадию полноценной разработки.