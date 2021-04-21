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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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15 друидов-медведей в WоW: Shadowlands прошли сложный рейд

Опубликовано: 1 час. 47 мин. назад
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В World of Warcraft: Shadowlands есть знаменитая гильдия Druids of the Beast, куда принимают только друидов-медведей (специализация «Страж»). Недавно пятнадцать ее членов смогли пройти рейд «Замок Нафрия» в героическом режиме. При этом в обычных условиях для зачистки локации нужна более численная и разнообразная группа героев.

Друидов специализации «Страж» можно назвать классическими танками с хорошей защитой и способностью держать на себе агрессию врагов, однако высоким уроном они не отличаются. Именно поэтому прохождение «Замка Нафрия» в героическом режиме – существенное достижение для Druids of the Beast. При зачистке локации бойцам пришлось часто менять легендарную экипировку и активно использовать расходуемые предметы, которые повышают разные характеристики.

 

 

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