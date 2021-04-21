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Новый трейлер Necromunda: Hired Gun

Опубликовано: 5 час. 25 мин. назад
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Focus Home Interactive опубликовала новый трейлер шутера от первого лица Necromunda: Hired Gun, в котором рассказывается о том, что ждет игроков в недрах Некромунды. В роли охотника за головами вам предстоит убивать, разыскивать пропавших, добывать информацию и искать сундуки с наградой. Во всем этом вам будет помогать ваш верный киберпес.

Релиз Necromunda: Hired Gun состоится 1 июня 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One. На дисках игру можно будет приобрести только с 30 июня.

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