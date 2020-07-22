Yakuza: Like a Dragon получит английский дубляж и выйдет на PlayStation 5

Компания SEGA объявила о том, что грядущая Yakuza: Like a Dragon получит английский дубляж. Напомним, что на английском герои знаменитой серии говорили лишь во второй части, в далеком 2006 году. Ключевые роли сыграют Джордж Такэй (известен по сериалу Star Trek), Кайдзи Тану – он станет голосом главного героя седьмой части Ичибана Касугу.

Издатель также подтвердил релиз Like a Dragon на PlayStation 5, подчеркнув, что обновление до некст-ген версии станет бесплатным для обладателей игры на PlayStation 4.

Напомним, что релиз Yakuza: Like a Dragon состоится в ноябре на консолях текущего поколения и PC (через Steam), версия для Xbox Series X выйдет на старте консоли.