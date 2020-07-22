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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 3
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Yakuza: Like a Dragon получит английский дубляж и выйдет на PlayStation 5

Опубликовано: 9 час. 26 мин. назад
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Компания SEGA объявила о том, что грядущая Yakuza: Like a Dragon получит английский дубляж. Напомним, что на английском герои знаменитой серии говорили лишь во второй части, в далеком 2006 году. Ключевые роли сыграют Джордж Такэй (известен по сериалу Star Trek), Кайдзи Тану – он станет голосом главного героя седьмой части Ичибана Касугу.

Издатель также подтвердил релиз Like a Dragon на PlayStation 5, подчеркнув, что обновление до некст-ген версии станет бесплатным для обладателей игры на PlayStation 4.

Напомним, что релиз Yakuza: Like a Dragon состоится в ноябре на консолях текущего поколения и PC (через Steam), версия для Xbox Series X выйдет на старте консоли.

George Takei and Kaiji Tang Announcement Video
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 12 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Zero так и не прошел небось?)
неа, часов 7 наиграл и забросил) может, когда русификатор выйдет, добью....может...smile
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)6 час. 13 мин. назад
Mas7er писал(а):
Хронически не переношу японскую озвучку, из-за этого до сих пор откладывают номерные Якудзы,
Тебе что, не нравится ежеминутно слушать выразительное "NANI"!?grin
Zero так и не прошел небось?)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 30 мин. назад
Прекрасная для меня новость. Хронически не переношу японскую озвучку, из-за этого до сих пор откладывают номерные Якудзы, зато с удовольствием прошел спин-офф Judgment с английским дубляжом.
Оформляю предзаказ)
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