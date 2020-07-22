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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
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2K Games опубликовала список актеров Mafia: Definitive Edition

Опубликовано: 10 час. 57 мин. назад
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Напомним, что Hangar 13 приняли решение не привлекать старый каст актеров оригинальной игры, так как помимо озвучивания актеры так же сыграют свои роли для Motion Capture.

Но помимо этого, создатели объявили список некоторых актеров, что сыграют роли в русской версии. Да, 2K Games официально заявила, что у Mafia: Definitive Edition будет полная локализация, включая дубляж на русском языке.

 

Актеры русской и английской версии:

  • Сэм — Сергей Радченко и Дон Дипетта,
  • Поли — Максим Дахненко и Джереми Люк,
  • дон Сальери — Максим Пинскер и Гленн Таранто,
  • Сара — Юлия Астахова и Белла Поупэ,
  • Фрэнк — Дмитрий Ячевский и Стивен Оливер,
  • дон Морелло — Виктор Мамонов и Сол Стайн,
  • детектив Норман — Александр Дзюба и Дэмиен Кларк.

 

Напомним, что Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября на PS4, PC и Xbox One. 15 минут игрового процесса вы можете посмотреть в нашей новости неподалеку.

 

 

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