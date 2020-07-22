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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 2

BioWare подтвердила, что новая игра в серии Dragon Age все еще в разработке

Опубликовано: 6 час. 15 мин. назад, Starrkiller
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Исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра опубликовал новый пост в Twitter, в котором поделился новостями касаемо новой части Dragon Age. Он рассказал о том, что команда на текущий момент работает над игрой из дома, и создание проекта дается труднее, чем обычно, но разработчики делают все возможное.

Напомним, что новая Dragon Age была анонсирована входе Game Awards в 2018 году. По словам представителей Electronic Arts и самой BioWare игра находится в разработке довольно давно. Тем временем, EA в октябре прошлого года заявляла о том, что новый проект наверняка не выйдет раньше апреля 2022 года.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 45 мин. назад
tunight писал(а):
в наше время завозят только графику, да очень красивую реалистичную графику, но геймплей, сюжет а так же истории просто убиты в хлам.
Так-то и графику красивую мало кто завозит в последнее время, массовому пользователю хватает картинки уровня Fortnite или Call of Duty на движке 8-летней давности
Дезмонд
tunight (уровень 25)5 час. 51 мин. назад
И всё равно это будет уже совсем не то, нынче в наше время завозят только графику, да очень красивую реалистичную графику, но геймплей, сюжет а так же истории просто убиты в хлам.
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