BioWare подтвердила, что новая игра в серии Dragon Age все еще в разработке

Исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра опубликовал новый пост в Twitter, в котором поделился новостями касаемо новой части Dragon Age. Он рассказал о том, что команда на текущий момент работает над игрой из дома, и создание проекта дается труднее, чем обычно, но разработчики делают все возможное.

Напомним, что новая Dragon Age была анонсирована входе Game Awards в 2018 году. По словам представителей Electronic Arts и самой BioWare игра находится в разработке довольно давно. Тем временем, EA в октябре прошлого года заявляла о том, что новый проект наверняка не выйдет раньше апреля 2022 года.