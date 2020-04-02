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Windbound - новая РПГ с элементами выживания

Опубликовано: вчера, 19:51:47
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Компания Deep Silver представила новую ролевую игру в открытом мире с элементами выживания под названием Windbound, разработкой которой занимается 5 Lives Studios (Satellite Reign). Она выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Главная героиня игры по имени Кара из-за шторма разделяется с флотом, на котором плыл ее народ, и оказывается одна на берегу таинственного острова. Обычное желание воссоединиться со своим племенем приведет девушку к изучению истории древних людей, их связи с морем и таинственными морскими существами.

Критически важным для успеха в Windbound является строительство морских судов, начиная с простых каноэ из травы и заканчивая большими лодками с несколькими корпусами и парусами. Во время своего приключения игроки побывают на уникальных островах с разными условиями, флорой и фауной. При этом при каждой новой игре они будут процедурно генерироваться, делая каждое путешествие уникальным. Для выживания игрокам предстоит создавать новое оружие и разрабатывать новые стратегии нейтрализации врагов и природных угроз.

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