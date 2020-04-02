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Someday You'll Return сдвинули на май

Опубликовано: вчера, 17:39:52
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Хоррор Someday You'll Return получил дату релиза на ПК всего пару месяцев назад, но уже сегодня разработчики вынуждены сдвинуть выход своего проекта. Вместо 14 апреля его стоит ожидать 5 мая. Релизом на консолях PS4 и Xbox One остается 2020 год.

Напомним, что в Someday You'll Return вам предстоит выступить в роли Дэниеля, который пытается отыскать свою дочь Стеллу, любительницу часто сбегать из дому. На этот раз девушка так и не вернулась, поэтому отец вынужден отправиться в дебри моравийских лесов на ее поиски.

 

Скриншот игры Someday You'll Return

 

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