Someday You'll Return сдвинули на май

Хоррор Someday You'll Return получил дату релиза на ПК всего пару месяцев назад, но уже сегодня разработчики вынуждены сдвинуть выход своего проекта. Вместо 14 апреля его стоит ожидать 5 мая. Релизом на консолях PS4 и Xbox One остается 2020 год.

Напомним, что в Someday You'll Return вам предстоит выступить в роли Дэниеля, который пытается отыскать свою дочь Стеллу, любительницу часто сбегать из дому. На этот раз девушка так и не вернулась, поэтому отец вынужден отправиться в дебри моравийских лесов на ее поиски.