Warframe выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Digital Extremes объявила о том, что онлайн-шутер Warframe в этом году выйдет на PlayStation 5, а позже доберется и до Xbox Series X. Некст-ген версия будет использовать новый улучшенный графический движок, который выведет на новый уровень общую картинку и динамическое освещение, а также будет работать в разрешении до 4K и с кадровой частотой 60fps. Кроме этого, разработчики переработают текстуры, что добавит игре новый уровень детализации и более качественные цвета, а также уменьшит занимаемое место.

Игроки смогут свободно переходить между консолями PS4 и PS5, полностью сохраняя профили и прогресс, а также объединяться с другими пользователями независимо от версии их консоли. Про кросс-возможности Xbox One и Series X разработчики расскажут позже.