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Дюка Опубликовал Дюка 0

Следующая Battlefield выйдет в 2021 году

Опубликовано: 7 час. 37 мин. назад, Дюка
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EA поделилась некоторой информацией относительно следующей части Battlefield. В последнем разговоре с инвесторами компания подтвердила, что новая игра в серии шутеров выйдет на PS5 и Xbox Series в 2021 году на Рождественские праздники. Более подробная информация будет раскрыта весной.

По словам Эндрю Уилсона, главного исполнительного директора Electronic Arts, разработчики из DICE создают новую игру с невиданным ранее масштабом, а технические возможности новых консолей позволят команде предоставить поистине новое видение франшизы.

 

Следующая Battlefield выйдет в 2021 году

 

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