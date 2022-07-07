Вышел трейлер с датой выхода хоррора-долгостроя Ad Infinitum

Разработчики из Hekate и издательство Nacon поделились с поклонниками свежим трейлером психологического хоррора Ad Infinitum, который был анонсирован еще в 2015 году.

Ad Infinitum отправит геймеров во времена Первой мировой войны. Сюжет игры вращается вокруг немецкого солдата, которого продолжают преследовать ужасы прошлого. Авторы называют происходящие события кромешным адом, который стирает границы между правдой и ложью, между кошмаром и реальностью.

Выход Ad Infinitum запланирован на 20 апреля 2023 года. Игра выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.