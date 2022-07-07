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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Битвы с титанами – в новом геймплейном трейлере Steelrising

Опубликовано: 8 час. 10 мин. назад
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Студия разработчиков Spiders в рамках шоу Nacon Connect представила свежий трейлер грядущий соулслайк-игры Steelrising. Новый ролик посвящен сражениям с титанами.

Действие Steelrising происходит в альтернативном Париже 18-го века. Столица охвачена террором. Революция была жестоко подавлена Людовиком XVI и его беспощадной механической армией. Игроки возьмут под свой контроль боевого автоматона, на долю которого выпадет бросить вызов тирану.

Релиз игры запланирован на 8 сентября. Steelrising выйдет на PC (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series.

Gameplay trailer: Titans
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