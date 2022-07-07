Битвы с титанами – в новом геймплейном трейлере Steelrising

Студия разработчиков Spiders в рамках шоу Nacon Connect представила свежий трейлер грядущий соулслайк-игры Steelrising. Новый ролик посвящен сражениям с титанами.

Действие Steelrising происходит в альтернативном Париже 18-го века. Столица охвачена террором. Революция была жестоко подавлена Людовиком XVI и его беспощадной механической армией. Игроки возьмут под свой контроль боевого автоматона, на долю которого выпадет бросить вызов тирану.

Релиз игры запланирован на 8 сентября. Steelrising выйдет на PC (Steam, EGS, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series.