VR-миссии и умения героя в Ghostrunner

Новый трейлер стильной игры Ghostrunner знакомит с VR-миссиями и новыми умениями главного героя. Погружение в виртуальную реальность позволит исследовать просторы красочного кибермира, узнать больше о способностях протагониста и отточить навыки перед возвращением в реальный мир.

В Ghostrunner игрокам предстоит постоянно находиться в движении, ведь герой может погибнуть, пропустив всего одну атаку неприятеля. Такой подход должен заставить игроков оценивать каждую битву, словно паззл, находя максимально быстрые и эффективные способы подобраться к неприятелям и уничтожить их.

Релиз Ghostrunner запланирован на 2020 год для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.