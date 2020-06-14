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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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VR-миссии и умения героя в Ghostrunner

Опубликовано: 9 час. 44 мин. назад
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Новый трейлер стильной игры Ghostrunner знакомит с VR-миссиями и новыми умениями главного героя. Погружение в виртуальную реальность позволит исследовать просторы красочного кибермира, узнать больше о способностях протагониста и отточить навыки перед возвращением в реальный мир.

В Ghostrunner игрокам предстоит постоянно находиться в движении, ведь герой может погибнуть, пропустив всего одну атаку неприятеля. Такой подход должен заставить игроков оценивать каждую битву, словно паззл, находя максимально быстрые и эффективные способы подобраться к неприятелям и уничтожить их.

Релиз Ghostrunner запланирован на 2020 год для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Official Gameplay Trailer
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