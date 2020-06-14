Дебютное видео геймплея Quantum Error

Quantum Error от студии TeamKill Media был анонсирован в марте, однако информацией о проекте разработчики не поделились, а сегодня во время Future Games Show выпустили геймплей трейлер. Также появились детали сюжета. Отметим, что игра разрабатывается на PS5.

События Quantum Error разворачиваются в Квантовом исследовательском центре Монад, что находится в 30 милях от берега Калифорнии. После того как он подвергся нападению неизвестной сущности, комплекс был поглощен огнем и наглухо запечатан. Сигнал бедствия был отправлен в пожарную службу Гарбоа в Сан-Франциско. Разобраться отправляют вас, капитана Джейкоба Томаса, и вашего напарника.

Ваша миссия проста – спасти как можно больше жизней из горящего комплекса и выбраться оттуда. Но когда вы прибываете на место, то понимает, что все не так, как кажется.