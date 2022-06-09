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roma911 Опубликовал roma911 0
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Охотимся за привидениями в Ghostbusters VR для PSVR2

Опубликовано: 5 час. 31 мин. назад
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Сегодня, во время празднования дня «Охотников за привидениями», Sony Pictures Virtual Reality анонсировала выход Ghostbusters VR для PSVR 2. Впервые о проекте рассказали в апреле этого года, в рамках Meta Quest Gaming Showcase. Тогда студия nDreams, создавшая Far Cry VR: Dive Into Insanity и Phantom: Covert Opps, объявила о выходе игры на Oculus Quest 2.

События Ghostbusters VR развернутся в Сан-Франциско наших дней и, возможно, немного заглянут в будущее. Игроки будут вести собственный бизнес, охотясь за привидениями. Для этого им будет доступно оружие и масса других инструментов из культовой франшизы. Проходить игру можно будет как в одиночку, так и в составе команды из четырех человек.

О дате выхода игры, как и PSVR2, пока неизвестно.

Announcement Teaser
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