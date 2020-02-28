Весенняя дорожная карта Borderlands 3

Компания Gearbox в рамках выставки PAX East 2020 представила дорожную карту нового контента Borderlands 3 на весну.

26 марта состоится релиз DLC Guns, Love, and Tentacles, которое добавит в игру новую ледяную планету Ксилгурос, куда героев пригласили сэр Алистер Хаммерлок и Уэйнрайт Джейкобс на свою свадьбу. Вас ждут новые сюжетные миссии, множество новых легендарных и косметических предметов, а также возвращение Гейдж (Мехромантки из Borderlands 2) и ее робота Жестокуса.

В апреле Borderlands 3 получит обновление Mayhem 2.0, которое нацелено на изменение режима Mayhem. Так, например, вместо уменьшения урона от дробовика или увеличения урона пистолетом будут добавляться глупые эффекты, наподобие большой головы.

Также в апреле игра получит еще одно бесплатное обновление Revenge of the Cartels. Это ограниченное по времени событие, во время которого появятся боевики картеля. Их необходимо будет выследить и убить ради получение уникальных наград.

В мае в Borderlands 3 будет доступен новый рейд Guardian Takedown, добавляющий новых боссов, новое уникальное снаряжение и косметические предметы.