В War Thunder проходит событие «Технологии будущего»

Компания Gaijin объявила о том, что событие «Технологии будущего» в War Thunder продлится до 12 апреля и откроет доступ игрокам к новой редкой технике – советской САУ СУ-76Д, японскому эсминцу JDS Yugure, американскому легкому танку XM8 и ранней версии немецкого истребителя F-4F.

Чтобы принять участие в событии, достаточно только сражаться в случайных боях, за которые будут даваться материалы, выстрелы и части схемы, необходимые для сборки футуристического танка Минотавр. После его можно будет обменять на призовую технику.



