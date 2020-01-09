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Mypulse Опубликовал Mypulse 1

В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham

Опубликовано: 09.01.2020 19:26:24, Mypulse
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Компания Warner Bros. Games Montreal еще осенью 2019 года начала тизерить новую Batman: Arkham, публикуя фрагменты некоего логотипа с припиской «Схватите Рыцаря». Сегодня девелоперы выложили еще один рисунок, который отлично складывается с предыдущими.

На цельной картинке, которую объединил один из юзеров Reddit, изображены конечности птицы, весы, корона и скрещенные мечи. Не исключено, что нам продемонстрировали символику самой что ни на есть готэмской полиции, с которой главный герой, учитывая вышеупомянутый лозунг, будет не в лучших отношениях. Также можно предположить, что протагонистом и вовсе окажется коп.

Согласно старым слухам, игра получит подзаголовок Arkham Legacy. Озвучивать Темного Рыцаря будет Роджер Крейг Смит, а играть нам позволят не только за Брюса Уэйна, но и членов его семьи.

 

Batman: Arkham новое лого

 

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Игровой разум
Deusexiphone (уровень 17)4 час. 37 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 10.01.2020 21:39:59
Там ещё есть новые твиты. Судя по всему суд сов нас ждёт. Азраил и все такое.
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