Скоро в Hearthstone начнется «Пробуждение Галакронда»

В коллекционной карточной игре Hearthstone скоро начнется «Пробуждение Галакронда». Новое приключение состоит из четырех глав, которые будут выходить по отдельности вплоть до февраля. Релиз первой части случится уже 21 января 2020, в честь чего компания Blizzard опубликовала вступительный ролик.

По словам разработчиков, «Пробуждение Галакронда» предложит сразу две истории с уникальными концовками. Из этого следует, что всего геймеры смогут завершить аж восемь глав и одолеть 24 босса. Сражаться с врагами придется строго по порядку, так как приключение выполнено в стандартном линейном формате.

«Пробуждение Галакронда» уже можно предзаказать (в подарок дают комплект золотых карт). Внутри самого сборника, помимо сюжетных глав, также находятся 35 коллекционных карт и две героические рубашки.