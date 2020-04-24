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Дюка Опубликовал Дюка 1

В разработке новая часть Tintin

Опубликовано: 24.04.2020 14:10:05, Дюка
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Французская студия Microids объявила о партнерстве с Moulinsart по созданию нового экшен-приключения во франшизе Tintin на ПК и консоли. Помимо Тинтина и его главного друга пса Снежка, в игре можно будет увидеть таких знаковых персонажей, как капитан Хэддок, детективов Дюпон и Дюпонн (в английской версии Томсон и Томпсон), а также Профессора Турнесоля.

 

В разработке новая часть Tintin

 

Генеральный директор Microids сообщил, что в его студии много поклонников репортера Тинтина и они сделают все возможное, чтобы выпустить новую достойную часть франшизы. Директор Moulinsart же заявил, что цель партнерства – предоставить аудитории веселую и дружественную игру, которая подойдет всем.

Игра еще не получила ни названия, ни даты выхода. Но в пресс-релиза сообщается, что детали будут раскрыты в свое время.

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Игровой разум
dimon2 (уровень 18)24.04.2020 14:51:16
Отлично, помню в 2011 году до дыр затер Тайну единорога
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