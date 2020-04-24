В разработке новая часть Tintin

Французская студия Microids объявила о партнерстве с Moulinsart по созданию нового экшен-приключения во франшизе Tintin на ПК и консоли. Помимо Тинтина и его главного друга пса Снежка, в игре можно будет увидеть таких знаковых персонажей, как капитан Хэддок, детективов Дюпон и Дюпонн (в английской версии Томсон и Томпсон), а также Профессора Турнесоля.





Генеральный директор Microids сообщил, что в его студии много поклонников репортера Тинтина и они сделают все возможное, чтобы выпустить новую достойную часть франшизы. Директор Moulinsart же заявил, что цель партнерства – предоставить аудитории веселую и дружественную игру, которая подойдет всем.

Игра еще не получила ни названия, ни даты выхода. Но в пресс-релиза сообщается, что детали будут раскрыты в свое время.