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Слухи: в Horizon Zero Dawn 2 будет кооп

Опубликовано: 24.04.2020 16:53:40
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Согласно новым слухам, появившимся на портале VGC, Horizon Zero Dawn 2 уже находится в разработке, и самое интересное, что в игре может быть кооперативный режим. Изначально проект создавали для PlayStation 4, но потом решили делать его для PS5. Сообщается, что разработка новой части началась вскоре после успешного выпуска первой Horizon Zero Dawn.

По поводу коопа, пока не понятно, будет ли он вплетен в сюжетную часть или появится в виде отдельного режима. В первой игре изначально также планировался кооперативный режим, однако разработчики от этой идеи отказались. Guerrilla настолько привержена идеи коопа, что, по сообщениям, компания работала  над самостоятельной кооперативной игрой, события которой должны были развиваться между Horizon Zero Dawn и Horizon Zero Dawn 2, а достигнутый прогресс перенестись во вторую часть. Однако на данный момент не известно, сохраняться ли эти планы.

Также источники сообщают, что в Horizon Zero Dawn 2 основной акцент будет сделан на свободу игроков в большом мире.

 

Скриншот игры Horizon Zero Dawn

 

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Нуб
DQ-DeXteR (уровень 1)24.04.2020 17:03:56
Так себе новость... Может быть, а может и не быть. Зачем гадать на кофейной гуще?!
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