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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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В PUBG появилась система репутации, которая отражает поведение игроков

Опубликовано: 8 час. 43 мин. назад
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Во многих онлайн-играх есть пользователи, которые отличаются некорректным поведением. Чтобы бороться с ними, разработчики добавляют в собственные проекты возможность отправлять жалобы. Однако создатели PlayerUnknown's Battlegrounds из компании Krafton решили пойти еще дальше. Недавно они ввели в свою королевскую битву систему репутации, отражающую поведение каждого пользователя.

В личном блоге разработчики прокомментировали описанное новшество следующими словами: «Мы знаем, что в [PlayerUnknown's] Battlegrounds страсти могут накаляться, но токсичному поведению нет оправданий. Ваш уровень репутации будет естественным образом расти по мере того, как вы участвуете в матчах и не проявляете токсичное или другое неприемлемое поведение».

 

 

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Знаток игр
Artem2003 (уровень 12)8 час. 25 мин. назад
В нее еще кто то играет? Опоздали года так на 2
Игровые новoсти
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