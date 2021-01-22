В PUBG появилась система репутации, которая отражает поведение игроков

Во многих онлайн-играх есть пользователи, которые отличаются некорректным поведением. Чтобы бороться с ними, разработчики добавляют в собственные проекты возможность отправлять жалобы. Однако создатели PlayerUnknown's Battlegrounds из компании Krafton решили пойти еще дальше. Недавно они ввели в свою королевскую битву систему репутации, отражающую поведение каждого пользователя.

В личном блоге разработчики прокомментировали описанное новшество следующими словами: «Мы знаем, что в [PlayerUnknown's] Battlegrounds страсти могут накаляться, но токсичному поведению нет оправданий. Ваш уровень репутации будет естественным образом расти по мере того, как вы участвуете в матчах и не проявляете токсичное или другое неприемлемое поведение».