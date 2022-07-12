В новом трейлере Destroy All Humans! 2 – Reprobe показали арсенал главного героя

Издательство THQ Nordic и разработчики из Black Forest Games опубликовали новый трейлер Destroy All Humans! 2 – Reprobe. В этот раз авторы решили показать игрокам оружие, которым вооружится злобный пришелец в попытке поработить человеческую расу.

В ролике можно увидеть разнообразный арсенал вооружения, в котором нашлось место как вполне привычному по своему действию дезинтегратору, так и более разнообразным и уникальным пушкам. Например, главный герой сможет вооружиться «метеоритным ударом», накрывающим врагов метеоритами из портала или призвать из-под земли существо, пожирающее врагов, с помощью «подземного зверя». Есть и более безобидные варианты, например оружие «бесплатная любовь», которое заставляет людей веселиться и танцевать.

Летающая тарелка также будет иметь несколько видов вооружения. На ней главный герой сможет создавать зоны без гравитации, разрушать целые дома одним выстрелом, испепелять все живое лучом и похищать людей, как это было во множестве фильмов 80-х.

Релиз Destroy All Humans! 2 – Reprobe состоится 30 августа для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.