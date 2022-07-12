НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
1104
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (1)Видео (3)Скриншоты (6)Достижения

Платиновое издание Farming Simulator 22 выйдет этой осенью

Опубликовано: 7 час. 55 мин. назад
Поделиться:  

Деннис Рейсдорф, менеджер по контент-маркетингу GIANTS Software, «заглянул» в блог PlayStation. В нем он рассказал об особенностях платинового издания Farming Simulator 22, которое выйдет уже этой осенью – 15 ноября.

Главная его особенность – более 40 новых машин. В Platinum Edition авторы обновят автопарк игры, пополнив его как старыми, так и новыми брендами. Например, в Farming Simulator 22 появятся Volvo L200H High Lift, The John Deere 843l-II Wheeled Feller и масса другого транспорта. Благодаря этому общее количество машин в игре превысит 500 единиц.

Издание также откроет доступ к новой карте Silverrun. При ее создании GIANTS Software вдохновлялись тихоокеанским северо-западам США. Эта часть страны известна лесистыми ландшафтами, в которые и перенесутся геймеры.

Напоследок Рейсдорф добавил, что платиновое издание симулятора даст все, чего только может пожелать виртуальный фермер для комфортной и расслабленной игры.

Farming Simulator 22 Platinum Edition уже доступна для предказа в PS Store и EGS.

 

 

Вам также может быть интересно
Впервые показан геймплей шутера RoboCop: Rogue City Издательство Nacon в рамках своего мероприятия Nacon Connect презентовало новый трейлер игры RoboCop: Rogue City. Rogue City – шутер от первого лица, рассказывающий историю о легендарном Робокопе... Впервые показан геймплей шутера RoboCop: Rogue City Анонсирована кооперативная выживалка Paradize Project с «добрыми» зомби Похоже, зомби-апокалипсис никогда не перестанет быть актуальным. Мы знаем десятки достаточно известных проектов на данную тему, так можно ли сказать новое слово в жанре? Разработчики из Eko Software попытаются... Анонсирована кооперативная выживалка Paradize Project с «добрыми» зомби
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
7 час. 15 мин. назад0В новом трейлере Destroy All Humans! 2 – Reprobe показали арсенал главного героя 7 час. 55 мин. назад0Платиновое издание Farming Simulator 22 выйдет этой осенью вчера, 12:14:560Стала известна дата выхода ремастера Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 вчера, 10:07:070The Last of Us Part I ушла на золото. Игра выйдет 2 сентября на PS5 08.07.2022 19:21:060Стали известны все участники выставки gamescom 2022 08.07.2022 12:24:212Rockstar больше не будет выпускать крупные обновления к Red Dead Online 08.07.2022 11:02:380Анонсирована новая бесплатная миссия для Hitman 3
Новости игр
Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead GodsИГРЫ Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods Студия Passtech Games, известная по игре Curse of the Dead Gods, анонсировала свой новый проект – Ravenswatch. Это рогалик, главными героями которого станут герои европейского фольклора и детских сказок... Вторжение России в УкраинуИГРЫ Вторжение России в Украину Пользователи портала из России и Беларуси, пока вы мирно спите, Украина находится под атакой российской армии. Ваши военные атакуют не только военные объекты, но также детские садики, детские дома... Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black PrinceИГРЫ Состоялся анонс пошаговой стратегии Crown Wars: The Black Prince Компания-разработчик Artefacts Studio в рамках выставки Nacon Connect анонсировала пошаговую стратегию с ролевыми элементами Crown Wars: The Black Prince. Действие игры происходит в эпоху Столетней войны...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Стала известна дата выхода ремастера Baldur’s Gate: Dark Alliance 2Ctrl + стрелка вправо