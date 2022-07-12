Платиновое издание Farming Simulator 22 выйдет этой осенью

Деннис Рейсдорф, менеджер по контент-маркетингу GIANTS Software, «заглянул» в блог PlayStation. В нем он рассказал об особенностях платинового издания Farming Simulator 22, которое выйдет уже этой осенью – 15 ноября.

Главная его особенность – более 40 новых машин. В Platinum Edition авторы обновят автопарк игры, пополнив его как старыми, так и новыми брендами. Например, в Farming Simulator 22 появятся Volvo L200H High Lift, The John Deere 843l-II Wheeled Feller и масса другого транспорта. Благодаря этому общее количество машин в игре превысит 500 единиц.

Издание также откроет доступ к новой карте Silverrun. При ее создании GIANTS Software вдохновлялись тихоокеанским северо-западам США. Эта часть страны известна лесистыми ландшафтами, в которые и перенесутся геймеры.

Напоследок Рейсдорф добавил, что платиновое издание симулятора даст все, чего только может пожелать виртуальный фермер для комфортной и расслабленной игры.

Farming Simulator 22 Platinum Edition уже доступна для предказа в PS Store и EGS.