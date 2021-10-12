В Disco Elysium теперь можно сыграть практически на любой платформе

Необычная изометрическая ролевая игра Disco Elysium - The Final Cut сегодня вышла на Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. К этому событию разработчики выпустили новый трейлер.

В Disco Elysium игроки возьмут на себя роль потерявшего память детектива-алкоголика, которому предстоит раскрыть загадочное убийство, параллельно сражаясь с собственными внутренними демонами и балансируя между противоборствующими идеологиями фантастического мира. Игру отличает уникальный визуальный стиль и оригинальная подача сюжета. Здесь главный герой может провести содержательную беседу с собственным чувством прекрасного, заняться сбором стеклотары, спросить дорогу у ветра, а алкогольная зависимость может случайно подсказать, в каком направлении нужно вести расследование.

Приобщиться к жизни в ритме диско можно на PC, iOS, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.