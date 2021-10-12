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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Опубликован трейлер игрового мира Riders Republic

Опубликовано: вчера, 19:52:14
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Компания Ubisoft выложила на своем канале новый трейлер аркадного спортивного симулятора Riders Republic. В нем демонстрируются живописные локации, которые игрокам предстоит покорить в самых разнообразных соревнованиях.

Заснеженные горы, вековечные леса и жаркие каньоны рассчитаны под множество гоночных испытаний. Посоревноваться можно на лыжах, сноубордах, велосипедах и даже реактивном ранце. Все локации созданы на основе реально существующих национальных парков США.

Riders Republic выйдет на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S уже 28-го октября.

World Trailer [RUS]

 

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