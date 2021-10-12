Опубликован трейлер игрового мира Riders Republic

Компания Ubisoft выложила на своем канале новый трейлер аркадного спортивного симулятора Riders Republic. В нем демонстрируются живописные локации, которые игрокам предстоит покорить в самых разнообразных соревнованиях.

Заснеженные горы, вековечные леса и жаркие каньоны рассчитаны под множество гоночных испытаний. Посоревноваться можно на лыжах, сноубордах, велосипедах и даже реактивном ранце. Все локации созданы на основе реально существующих национальных парков США.

Riders Republic выйдет на PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S уже 28-го октября.