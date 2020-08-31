Ubisoft: на PS5 не удастся запустить игры с PS3 и более ранних поколений

Информацией об обратной совместимости в PlayStation 5 поделился неожиданный источник. Французское издательство Ubisoft заявило, что на новой консоли Sony не будут запускаться игры с PS3 и более ранних поколений. Получается, обратная совместимость распространяется только на проекты для PlayStation 4.

Согласно тому же сообщению, в творениях Ubisoft с многопользовательским режимом пользователи PS4 и PS5 смогут играть вместе. Ранее компания заявила, что ее грядущие проекты, например, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion получат бесплатное обновление до версий для новых консолей. То есть их можно покупать на PlayStation 4 или Xbox One и не переживать о необходимости потом платить второй раз.