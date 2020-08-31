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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Ubisoft: на PS5 не удастся запустить игры с PS3 и более ранних поколений

Опубликовано: вчера, 20:35:11, Sailas77
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Информацией об обратной совместимости в PlayStation 5 поделился неожиданный источник. Французское издательство Ubisoft заявило, что на новой консоли Sony не будут запускаться игры с PS3 и более ранних поколений. Получается, обратная совместимость распространяется только на проекты для PlayStation 4.

Согласно тому же сообщению, в творениях Ubisoft с многопользовательским режимом пользователи PS4 и PS5 смогут играть вместе. Ранее компания заявила, что ее грядущие проекты, например, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion получат бесплатное обновление до версий для новых консолей. То есть их можно покупать на PlayStation 4 или Xbox One и не переживать о необходимости потом платить второй раз.

 

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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)4 час. 51 мин. назад
в таком случае и даром не надо
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