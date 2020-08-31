Фракция Полания и ее юниты в Iron Harvest

Студия KING Art и издательство Deep Silver продолжают рассказывать о стратегии в реальном времени Iron Harvest. Разработчики игры выпустили новый ролик, в котором рассказали о Полании – одной из трех реализованных фракций.

Это государство проиграло войну Саксонии и Русвету, поэтому было вынуждено заключить невыгодное перемирие. Однако многие жители страны несогласны с принятыми властями условиями. Они продолжают борьбу в качестве партизан, которые предпочитают совершать неожиданные и быстрые нападения. Машины, используемые фракцией, полностью соответствуют этой цели. Ее роботы обладают высокой скоростью и неплохой маневренностью, за счет чего компенсируется низкая броня и не самое лучшее вооружение.

Iron Harvest выйдет уже завтра, 1 сентября, на ПК, PS4 и Xbox One.