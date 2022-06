Трейлер ремейка The Last of Us для PS5 и ПК появился на сайте PlayStation Direct

The Last of Us

The Last of Us PS3 / PS4

Анонс ремейка The Last of Us случился раньше времени благодаря утечке. По-видимому, проект должны были представить в рамках выставки на Summer Game Fest, однако на сайте магазина PlayStation Direct уже появилась страница с игрой, а также трейлером, в котором можно сравнить переиздание с оригиналом. Вскоре доступ к странице был закрыт.

Ремейк получит подзаголовок Part I и выйдет на PlayStation 5 уже 2 сентября. Версия на ПК находится на стадии разработки. В обновленной версии оригинала 2013 года, которая создается на базе движка The Last of Us 2, усовершенствовали графику и визуальные эффекты. Кроме того, как сообщалось ранее, в ремейке будет улучшен игровой процесс.

Стоит отметить, что в новой версии отказались от многопользовательского режима. Игрокам будет доступна только основная кампания и дополнение Left Behind.