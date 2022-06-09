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Nickless Опубликовал Nickless 2
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Трейлер ремейка The Last of Us для PS5 и ПК появился на сайте PlayStation Direct

Опубликовано: 4 час. 45 мин. назад
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Анонс ремейка The Last of Us случился раньше времени благодаря утечке. По-видимому, проект должны были представить в рамках выставки на Summer Game Fest, однако на сайте магазина PlayStation Direct уже появилась страница с игрой, а также трейлером, в котором можно сравнить переиздание с оригиналом. Вскоре доступ к странице был закрыт.

Ремейк получит подзаголовок Part I и выйдет на PlayStation 5 уже 2 сентября. Версия на ПК находится на стадии разработки. В обновленной версии оригинала 2013 года, которая создается на базе движка The Last of Us 2, усовершенствовали графику и визуальные эффекты. Кроме того, как сообщалось ранее, в ремейке будет улучшен игровой процесс.

Стоит отметить, что в новой версии отказались от многопользовательского режима. Игрокам будет доступна только основная кампания и дополнение Left Behind.

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Игровой разум
СанчЕ (уровень 26)3 час. 53 мин. назад
Вполне возможно это разогрев перeд PART III. То чувство, когда буду проходить первый раз. derisive
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)4 час. 16 мин. назад
Опа... и The Last of Us посетит ПК...да это же замечательно! Как говориться рано или поздно, все покорятся ПК grin
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