Team17 анонсировала комедийный хоррор Killer Frequency

Студия Team17 объявила о своей новой разработке – Killer Frequency. Авторы описывают проект как комедийный хоррор, пропитанный ностальгической атмосферой 80-х.

Играть нам предстоит за американского диджея, ведущего ночные программы на радиостанции Галлоус-Крик на Среднем Западе США. И сегодняшняя смена изменит всю его жизнь. В эфире раздается звонок, перепуганный слушатель рассказывает о страшном событии. С этого и начинается история. Разработчики предложат игрокам изучать окружающий мир, собирать улики, принимать решения в режиме реального времени, разгадывать загадки и помогать тем, кто звонит в эфир, пережить эту ночь.

Большое внимание будет уделено деталям и ретро-музыке: насладитесь классическим роком или эпическим синтвейвом. Практически с каждым артефактом ушедшей эпохи здесь можно взаимодействовать — например, поставить в магнитофон кассету с любимой музыкой.

Killer Frequency выйдет на ПК (Steam) и будет поддерживать гарнитуру Meta Quest 2.