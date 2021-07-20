Трейлер предзаказа Deathloop

Arkane Studios и Bethesda Softworks опубликовали новый трейлер шутера с элементами роглайка Deathloop. Ролик посвятили предварительным заказам игры и бонусам, которые достанутся покупателям за их оформление. В число последних входят уникальный облик «Буря в пустыне» для главного героя Кольта и 1 брелок для усиления персонажа, а на PS5 к списку добавляется эксклюзивное оружие – мачете защитника короны.

Bethesda также объявила состав Deluxe-издания проекта. В него входят косметические предметы, сборка музыкальных композиций из игры и сразу три уникальные пушки. А сколько же их останется в обычной версии? Пока неясно.

Deathloop выйдет 14 сентября 2021 года на ПК и PS5.