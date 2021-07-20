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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлер ПК-версии Back 4 Blood

Опубликовано: вчера, 16:48:33
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Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment поделились свежим трейлером кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили особенностями ПК-версии игры.

На видео демонстрируются геймплейные кадры, снятые на персональном компьютере. Они показывают, как герои уничтожают разнообразных врагов в динамичных перестрелках. А параллельно на экране сообщаются преимущества ПК-версии: 4К-разрешение, неограниченная кадровая частота, поддержка NVIDIA DLSS и ультрашироких мониторов.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

PC Trailer
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Игровой разум
SEnich (уровень 18)10 мин. назад
стоишь афк стреляешь по зомби очень весело
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