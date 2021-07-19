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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2

Анонсирован шутер Tom Clancy’s XDefiant

Опубликовано: 8 час. 34 мин. назад, Sailas77
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Ubisoft представила свою новую игру под названием Tom Clancy’s XDefiant. Это многопользовательский условно-бесплатный шутер со сражениями на картах-аренах. В проекте сталкиваются команды по шесть человек, а режимы и локации, где разворачиваются бои, будут часто меняться. Их постоянные ротации должны поддерживать интерес к геймплею.

Игра также отметится системой фракций. На старте их будет четыре – «Волки» (танки), «Изгои» (медики), «Чистильщики» (персонажи атаки) и «Эшелон» (поддержка). Этот выбор и будет определять специализацию в сражениях.

Tom Clancy’s XDefiant выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не называется. Первый публичный тест проекта назначен на 5 август.

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kostya612 (уровень 17)8 час. 16 мин. назад
кто это такое ?
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Connor_27 (уровень 16)8 час. 26 мин. назад
SixDivisonDogswallrofl
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