Анонсирован шутер Tom Clancy’s XDefiant

Что ни день, то очередное заявление о переносе. Ubisoft сообщила о смещении даты релиза кооперативного шутера Rainbow Six Extraction. Ранее игру планировали выпустить 16 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S...

Выход Rainbow Six Extraction отложили

Новый трейлер Chernobylite посвящен Игорю

The Farm 51 и All in! Games выпустили очередной трейлер научно-фантастического ужастика Chernobylite, действия которого разворачиваются в Чернобыле. Видео посвящено протагонисту игры по имени Игорь, вернувшемуся в Зону отчуждения...