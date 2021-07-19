Анонсирован шутер Tom Clancy’s XDefiant

Ubisoft представила свою новую игру под названием Tom Clancy’s XDefiant. Это многопользовательский условно-бесплатный шутер со сражениями на картах-аренах. В проекте сталкиваются команды по шесть человек, а режимы и локации, где разворачиваются бои, будут часто меняться. Их постоянные ротации должны поддерживать интерес к геймплею.

Игра также отметится системой фракций. На старте их будет четыре – «Волки» (танки), «Изгои» (медики), «Чистильщики» (персонажи атаки) и «Эшелон» (поддержка). Этот выбор и будет определять специализацию в сражениях.

Tom Clancy’s XDefiant выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не называется. Первый публичный тест проекта назначен на 5 август.