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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер о разнообразии приключений в Tales of Arise

Опубликовано: 6 час. 9 мин. назад
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Bandai Namco Entertainment и Bandai Namco Studios продолжают знакомить публику с японской ролевой игрой Tales of Arise. На этот раз создатели выпустили трейлер, в котором рассказали, чем предстоит заниматься во время приключений в проекте.

Пользователей ждет исследование мира в компании союзников с проработанными характерами, рыбалка, готовка еды, поиск секретов и общение с соратниками. Последнее позволит лучше узнать компаньонов и их мотивацию.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

The Spirit of Adventure
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