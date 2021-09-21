Трейлер к запуску World War Z: Aftermath

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive поделились трейлером к запуску улучшенной версии зомби-шутера World War Z с подзаголовком Aftermath. В ролике показали зрелищные кадры с борьбой команды выживших против орд ходячих мертвецов. Сражения проходят на территории двух новых локаций – Рима и Камчатки.

Aftermath также добавит класс защитник со способностью быстро прорываться сквозь ряды зомби, вид от первого лица и усовершенствованную систему ближнего боя. К другому свежему контенту относится пополнение оружейного арсенала, еженедельные задания и так далее.

World War Z: Aftermath уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.