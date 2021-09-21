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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к запуску World War Z: Aftermath

Опубликовано: вчера, 18:10:57
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Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive поделились трейлером к запуску улучшенной версии зомби-шутера World War Z с подзаголовком Aftermath. В ролике показали зрелищные кадры с борьбой команды выживших против орд ходячих мертвецов. Сражения проходят на территории двух новых локаций – Рима и Камчатки.

Aftermath также добавит класс защитник со способностью быстро прорываться сквозь ряды зомби, вид от первого лица и усовершенствованную систему ближнего боя. К другому свежему контенту относится пополнение оружейного арсенала, еженедельные задания и так далее.

World War Z: Aftermath уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Aftermath - Launch Trailer [RUS]
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