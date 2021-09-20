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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Рассказ об антагонисте Far Cry 6 от Джанкарло Эспозито

Опубликовано: вчера, 17:34:29
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Французское издательство Ubisoft и его подразделение из Торонто выпустили новый рекламный ролик Far Cry 6. В нем известный актер Джанкарло Эспозито рассказал о своем персонаже в грядущем шутере – диктаторе Антоне Кастильо. Его убийство станет основной целью пользователей в новом проекте.

По словам актера, у игроков нет никаких шансов в предстоящей борьбе. Персонаж Эспозито обладает золотыми пушками, в том время как члены сопротивления собирают оружие из мусора. А их поведение актер сравнил с цирком.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Giancarlo Will Face You Now [RUS]
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