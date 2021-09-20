Рассказ об антагонисте Far Cry 6 от Джанкарло Эспозито

Французское издательство Ubisoft и его подразделение из Торонто выпустили новый рекламный ролик Far Cry 6. В нем известный актер Джанкарло Эспозито рассказал о своем персонаже в грядущем шутере – диктаторе Антоне Кастильо. Его убийство станет основной целью пользователей в новом проекте.

По словам актера, у игроков нет никаких шансов в предстоящей борьбе. Персонаж Эспозито обладает золотыми пушками, в том время как члены сопротивления собирают оружие из мусора. А их поведение актер сравнил с цирком.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.