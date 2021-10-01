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Трейлер к скорому релизу Back 4 Blood

Опубликовано: 01.10.2021 11:26:18
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Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive опубликовали новый трейлер кооперативного шутера Back 4 Blood, посвященный скорому релизу игры. Пользователи, которые приобрели Ultimate или Deluxe издание, получат ранний доступ к проекту 7 октября, а остальные смогут начать играть 12 числа.

Back 4 Blood выходит на Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 и PC (Steam и Epic Games Store). Игра предлагает возможность проходить сюжет в кооперативном режиме до четырех человек и принять участие в соревновательных PVP-боях, а также высокую реиграбельность благодаря системе карт.

Launch Trailer
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