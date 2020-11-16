Трейлер к релизу World of Warcraft: Shadowlands

Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили релизный трейлер расширения Shadowlands для известной MMORPG World of Warcraft. Кинематографический ролик посвящен региону Темные земли, где будут разворачиваться сюжетные события в новом дополнении.

Кадры видео демонстрируют разнообразные локации, каждой из которых правит конкретный ковенант. Они распоряжаются душами, попадающими в загробный мир из царства живых.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 24 ноября 2020 года на ПК. Предварительный заказ проекта уже доступен в сервисе Battle.net.