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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу World of Warcraft: Shadowlands

Опубликовано: 9 час. 32 мин. назад
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Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили релизный трейлер расширения Shadowlands для известной MMORPG World of Warcraft. Кинематографический ролик посвящен региону Темные земли, где будут разворачиваться сюжетные события в новом дополнении.

Кадры видео демонстрируют разнообразные локации, каждой из которых правит конкретный ковенант. Они распоряжаются душами, попадающими в загробный мир из царства живых.

World of Warcraft: Shadowlands выйдет 24 ноября 2020 года на ПК. Предварительный заказ проекта уже доступен в сервисе Battle.net.

«За завесой» [RUS]
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