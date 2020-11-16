Immortals Fenyx Rising получит кроссовер с «Временем приключений»

Издательство Ubisoft начало всерьез рекламировать свой грядущий экшен в открытом мире Immortals Fenyx Rising. Компания объявила о кроссовере игры с мультсериалом «Время приключений».

Судя по трейлеру коллаборации, разработчики оплатили выпуск специального эпизода анимационного произведения. В нем главные герои Финн и Джейк попадают за пределы королевства Ууу. Они оказываются в мире Immortals Fenyx Rising и встречаются с Цербером. Тот готовится скушать протагонистов, но внезапно появляется Феникс – центральный персонаж игры – и убивает монстра.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.