Трейлер к релизу Frostpoint VR: Proving Grounds

Студия inXile Entertainment опубликовала релизный трейлер Frostpoint VR: Proving Grounds – тактического командного шутера для шлемов виртуальной реальности Oculus. Внимание в свежем ролике сосредоточено на главных особенностях проекта. Пользователям показывают динамичные перестрелки с применением разнообразного оружия, всякие локации и появление монстров.

Матчи в Frostpoint VR: Proving Grounds проходят с участием двадцати человек – по десять в каждой команде. Кроме пушек, в битвах можно применять вспомогательные средства, улучшать броню, ставить турели и так далее.

Проект выйдет 1 декабря эксклюзивно на устройствах Oculus.