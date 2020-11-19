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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к релизу Frostpoint VR: Proving Grounds

Опубликовано: 10 час. 29 мин. назад
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Студия inXile Entertainment опубликовала релизный трейлер Frostpoint VR: Proving Grounds – тактического командного шутера для шлемов виртуальной реальности Oculus. Внимание в свежем ролике сосредоточено на главных особенностях проекта. Пользователям показывают динамичные перестрелки с применением разнообразного оружия, всякие локации и появление монстров.

Матчи в Frostpoint VR: Proving Grounds проходят с участием двадцати человек – по десять в каждой команде. Кроме пушек, в битвах можно применять вспомогательные средства, улучшать броню, ставить турели и так далее.

Проект выйдет 1 декабря эксклюзивно на устройствах Oculus.

Launch Trailer
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