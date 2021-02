ИГРЫ

The Lord of the Rings: Gollum перенесли на 2022 год

Студия Daedalic Entertainment в письме западным СМИ поделилась неприятной новостью. Ее приключение с элементами стелса The Lord of the Rings: Gollum не выйдет в текущем году, как планировалось раньше...